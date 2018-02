Cât de tare ne afectează criza imunoglobulinei

Vicepreședintele Asociației Române a Pacienților cu Imunodeficiențe Primare (ARPID), Otilia Stângă, vorbește, într-un mesaj pe Facebook, despre criza imunoglobulinei, apreciind că dozele care vor veni în lunile următoare sunt ”praf în ochi”. Ea atrage atenția că, din iulie, nu există ”niciun contract semnat, niciun angajament ferm”, discuțile dintre producători și stat fiind ”ping-pong cu viețile pacienților”. ”Ce nu trebuie să uite autoritățile române și companiile producătoare: că nu negociază taxe și prețuri, ci negociază vieți”, spune Stângă.Otilia Stângă a postat, sâmbătă, un mesaj pe Facebook, intitulat ”Jurnal de pacient”, în care vorbește despre faptul că fiica sa, Maia, are deja 208 zile fără tratament cu imunoglobulină.”Da, știu, vom primi săptămâna viitoare o tură de imunoglobulină. Da, IG Vena, din aia de care are Maia nevoie. Știți cum se numește asta? Praf in ochi, atât cât să ne facă să pornim numărătoarea zilelor de la 0. Au intrat 1.600 de flacoane de imunoglobulină săptămâna trecută, depozitele Unifarm sunt deja goale. Mai intră niște flacoane, nu știm din care, la sfârșit de martie (în traducere liberă, probabil, că ajung în venele pacienților pe la jumătatea lui aprilie). Mai există promisiuni pentru prima jumătate a anului, cantități de avarie, cât să nu se zică că nu primim nimic. Apoi, din iulie, potopul. Nimic. Niente. Nada. Niciun contract semnat, niciun angajament ferm, poate niscaiva promisiuni vagi, ușor de încălcat”, scrie vicepreședintele ARPID, pe Facebook. Potrivit acesteia, autoritățile dau vina pe companii că au suspendat taxa de clawback și tot nu vor să aducă, iar companiile dau vina pe autorități că nu sunt dispuse la negocieri, că vând in pierdere in România.”A cui e vina? Nu știu și nici nu-mi pasă. Știu doar că au trecut 208 zile și nu s-a schimbat nimic. 208 zile în care s-a jucat ping-pong cu viețile pacienților. Asta e ceea ce nu trebuie să uite autoritățile române și companiile producătoare: că nu negociază taxe și prețuri ci negociază vieți”, își încheie Otilia Stângă mesajul.În 8 februarie, Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a spus că a primit garanția distribuitorilor că în luna aprilie vor mai fi trimise alte 1.000 de doze de imunoglobulină.„Înțelegerea e până în luna aprilie. Avem, până în aprilie, 1.600 de doze plus 2.125. Și în aprilie, am promisiunea distribuitorilor, mai vin 1.000 de fiole. Sunt pentru tratarea deficiențelor primare”, a spus Sorina Pintea.