Cât de puternic zdruncină viaţa bărbaţilor cancerul de prostată

Cât de puternic zdruncină viața bărbaților cancerul de prostată

Dacă femeile se pot confrunta cu diferite forme de cancer care produc multă suferință și necesită tratamente draconice pentru a reda șansele de supraviețuire, nici bărbații nu sunt ocoliți de acest tip de maladie, al cărui diagnostic trebuie dat înainte de apariția simptomelor, pentru că, atunci când ele apar deja, stadiul bolii este extrem de avansat.În ceea ce privește cancerul de prostată, statisticile sunt extrem de îngrijorătoare, având în vedere că acesta este considerat cel mai frecvent diagnostic de cancer la bărbați și a doua cea mai frecventă cauză de deces la bărbați, după cancerul bronhopulmonar.„Diagnosticul cancerului de prostată trebuie pus înainte de apariția simptomelor, pentru că, atunci când acestea sunt deja prezente, pacienții nu mai pot fi tratați curativ. Din păcate, în Româ-nia, pacienții care se adresează medicului sunt trecuți deja de 70 de ani, vârstă la care nu doar că se reduc șansele de vindecare, ci pacientul primește șocul că nu mai are mult de trăit”, explică dr. Azis Olgun, medic urolog.Când trebuie să vă adresați mediculuiCancerul de prostată este repre-zentat de interacțiunea factorilor genetici, de vârstă și de mediu. Astfel că medicul recomandă bărbaților care au antecedente de boală în familie, episoade de boală inflamatorie sau infecțioasă a prostatei sau a aparatului urinar inferior, următoarele investigații: controlul urologic cu tușeul rectal, ecografia aparatului urinar și antigenul specific de prostată, denumit și PSA. Acestea sunt considerate grupuri de risc cu simptomele patologiei benigne de prostată ce evoluează progresiv către agravare.Screening-ul înseamnă căutarea semnelor caracteristice unei afecțiuni în populația care nu are simptome sugestive de boală. În plus, dacă aveți cel puțin unul dintre următoarele simptome: urinare frecventă, în special noaptea, jetul urinar întrerupt, prezența de urină în sânge (hematurie), senzația că vezica nu se golește după urinare, durere locală sau înțepături în zona perineului, trebuie să vă adresați medicului specialist.Tratamentul depinde de stadiul bolii și vârsta pacientuluiTratamentul în faza în care este vorba de un cancer limitat la prostată și cu valoarea PSA-ului până în 20 mg/ml este chirurgical curativ, adică prostatectomia radicală și tratament cu radiote-rapie tot cu viză curativă. Deși este mai puțin recomandat, uneori se poate interveni și cu tratament hormonal, însă ca și tratament paliativ.O variantă de rezervă este castrarea chimică sau chirurgicală. Brahiterapia este o metodă de asemenea iradiantă care constă în introducerea în prostată, pe cale transrectală, a unor „semințe” care conțin o substanță radioactivă (de regulă iod radioactiv), ce vor realiza iradierea prostatei în interiorul acesteia. Avantajul acestei metode este faptul că bolnavul scapă de „tăietură” și de complicațiile operației clasice sau ale radiote-rapiei.Complicațiile schimbă calitatea viețiiCele mai importante complicații ale cancerului de prostată sunt: retenția de urină, hematuria macroscopică, infecțiile urinare, litiaza vezicală, blocarea producției de urină de la nivel renal prin invadarea terminală a uretrelor. Rinichii nu mai pot secreta urină, instalându-se insuficiența renală.