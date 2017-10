Cât de periculoasă este apa mării pentru copii

Zeci de părinții s-au plâns, în ultima perioadă, că, după ce și-au dus copiii la plajă, aceștia s-au îmbolnăvit de enterocolită. Mai mult, ei spun că cei mici au înghițit apă de mare și că au acuzat dureri abdominale puternice și vărsături, ajungând chiar la perfuzii.Deshidratați din cauza vărsăturilor și a diareei, zeci de copii au ajuns la medic după ce au fost duși la plajă de către părinți. Familiile acestora susțin că au respectat toate regulile de igienă și alimentație și că nu au lăsat la îndemâna copiilor produse alterate.„Fetița mea a început să facă febră, diaree, să vomite, la scurt timp după ce am plecat de pe plajă. Nu a mâncat decât fructe, iar acelea au fost foarte bine spălate de soție. Știm doar că a înghițit ceva apă de mare, dat fiind faptul că s-a jucat chiar pe malul mării. Am mers la medicul de familie și ni s-a spus că este vorba despre enterocolită”, ne-a spus un părinte.Un altul, care are doi copii, de 3 și 5 ani, susține că amândoi au început să se simtă rău după plajă.„Nu este prima oară când pățim așa ceva vara asta. Și data trecută s-a întâmplat să facă diaree și să aibă vărsături și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Și nu suntem singurii în această situație. Mulți dintre prietenii care au copii s-au plâns de aceeași situație”, susține părintele respectiv.Probele de apă, recoltate la două săptămâniPe de altă parte, situația le-a fost semnalată și reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Constanța. Aceștia susțin că sunt 48 de puncte de recoltare a probelor de apă de pe tot litoralul și că ultimele teste nu arată că ar fi probleme.„Din cele 48 de puncte de preluare a probelor din apa mării, ultimele, recoltate acum două săptămâni, arată că apa de îmbăiere nu prezintă probleme, deci nu pune în pericol sănătatea populației.Este adevărat că și noi am primit o reclamație din partea unei mămici care acuza că al său copil a ajuns la medic după ce a înghițit apă de mare, însă medicii din cadrul Comisiei de Control Epidemiologic susțin că nu sunt semnale deosebite din partea spitalelor, în ceea ce privește numărul de cazuri de enterocolite sau alte boli infecțioase de acest tip.Pe de altă parte, sunt extrem de mulți factori care pot produce o astfel de simptomatologie.Copiii se pot îmbolnăvi din cauza mâinilor murdare, a faptului că li se dau alimente ambalate sau depozitate necorespunzător, dar și a faptului că sunt expuși la soare un timp mult mai îndelungat decât le-ar permite vârsta. Aceștia se deshidratează mult mai repede decât un adult și ajung mult mai repede la astfel de stări”, a explicat, pentru „Cuget Liber”, dr. Mihaela Dinisov, directorul medical al Direcției de Sănătate Publică Constanța.Numărul cazurilor, în scădereDeși la Spitalul de Boli Infecțioase ajung aproape zilnic pacienți cu astfel de probleme, conducerea susține că, raportat la lunile de vară, numărul bolnavilor a scăzut.„Nu am înregistrat o situație deose-bită în ultima perioadă, cu atât mai mult la numărul de copii internați. Dimpotrivă, numărul celor ajunși la spital cu enterocolite este considerabil mai scăzut decât în lunile anterioare. Este posibil ca aceste cazuri să se fi produs pe fondul mai multor factori de igienă și alimentație”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, dr. Stela Halichidis, directorul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.