Cât de importante sunt vaccinurile în primul an de viaţă al nou-născutului

fiica mea de 17 ani diagnosticata cu o forma de autism a contactat boala dupa vaccinul de la 1 an . dup ani de luptat cu sistemul medical verdictul tuturor afost ca aceasta afectiune a survenit in urma vaccinarii. cu eforturi mari am ajuns ca la 17 ani fiica mea sa aiba un intelect de aprox 12 ani la intrebarea pusa unui medic privind absenta vaccinarii raspunsul a fost va face boala (pojar,varsat de vant) dar atat vaccinurile sunt chimicale introduse in corp .dupa 1995 rata imbolnavirilor de autim s-marit de sute de ori