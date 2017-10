Cât de important este tratamentul individualizat pentru neuropatia diabetică

Neuropatia diabetica a fost unul dintre subiectele dezbatute in cadrul celei de-a treia editii a Congresului National Bolile Cronice Netransmisibile. Astfel, specialistii au adus in discutie importanta abordarii individualizate a neuropatiei diabetice in contextul unui management eficient al afectiunii in practica medicala curenta.Medicii au atras atentia si asupra faptului ca trebuie depuse eforturi sustinute pentru a se preveni aparitia acestei complicatii, avand in vedere ca in momentul in care se instaleaza este ireversibila, iar afectiunea este cea mai frecventa complicatie invalidanta a diabetului zaharat.