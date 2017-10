Cât de important este sodiul în alimentaţie?

Cât de important este sodiul în alimentație?

Fiind un mineral esențial pentru menținerea funcționării corecte a organismului, sodiul nu trebuie să lipsească din alimentație. Aproximativ 30% din sodiul prezent in corp este depozitat in oase, restul fiind distribuit in lichidele organismului. Sursele cele mai importante de sodiu se regăsesc în lapte, țelină sau sfecla de zahăr, dar și în banala sare de bucătărie, care trebuie însă consumată moderat. Cantitatea de sodiu din dieta se măsoară în mg, specialiștii recomandând unui adult tânăr sănătos, fără probleme cardio-vasculare si renale, un aport de aproximativ 2300mg/zi. Deficitul de sodiu apare prin transpirația excesivă sau activitatea fizică foarte intensă, fapt pentru care se recomandă hidratarea corespunzătoare. Pierderi masive de sodiu, cu consecințe grave asupra echilibrului mediului intern apar prin vărsături, diaree sau prin utilizarea irațională a diureticelor. Simptomele asociate includ astenie, incapacitatea de concentrare, tulburări de memorie sau greață.