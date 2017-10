Cât de important este să mergi la diabetolog

Societatea de Neuropatie Diabetică și membrii Federației Asocia-țiilor Diabeticilor din România au realizat o platformă în care medici de diferite specialități și reprezentanții asociațiilor de pacienți informează diabeticii asupra riscurilor acestei complicații, și care susțin o relație concretă între pacienți și medicii care trebuie să se ocupe de un diabetic: diabetolog, neurolog, medic de familie, chirurg, psiholog. Aceasta poartă denumirea de Neurodiab și are ca preocupare centrală neuropatia diabetică.„Dacă în timpul evoluției diabetului zaharat apare o complicație la nivelul ochilor, rinichilor, picioarelor, vaselor de sânge sau inimii se solicită un alt consult de specialitate, însă pacientul se întoarce sub bagheta unicului specialist, medicul diabetolog. Neuropatia diabetică înseamnă prezența simptomelor și a semnelor de disfuncții a nervilor periferici la pacienții cu diabet zaharat, după excluderea altor cauze.Sunt o serie de factori care influențează neuropatia diabetică: durata diabetului, vârsta pacientului, controlul glicemic, valorile hemoglobinei glicozilate, greutatea corporală.Vorbim de polineuropatie periferică atunci când avem simptome, semne (ce vede medicul) și anomaliile depistate în urma unor teste. Diagnosticul pus corect și din timp ajută foarte mult, altfel neuropatia este cronică și are nevoie de tratament ca pentru o afecțiune cronică.Studiul conducerii nervoase și electromiografia (EMG) sunt folosite pentru a determina tipul și suprafața distrucției nervoase.Neurodiab este platforma în care medicii de diferite specialități și reprezentanții Asociațiilor de Pacienți reușesc să comunice și să ofere cele mai bune decizii, de aceea am convingerea că suntem pe drumul cel bun”, a declarat Bogdan Florea, neurolog în cadrul Societății de Neuropatie Diabetică.