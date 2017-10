Cât de grave sunt efectele obezităţii

Cât de grave sunt efectele obezității

Obezitatea si obezitatea severa pot scurta cu opt ani speranta de viata si cu pana la 19 ani perioada in care sanatatea este buna, sustine un studiu, conform Agerpres.Condusa de profesorul Steven Grover de la Universitatea McGill (Montreal) si publicata in revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, cercetarea este rezultatul unei modelari matematice, pornind de la o vasta baza de date americane ("NHANES" 2003-2010), care contine datele a mii de adulti, cu varsta cuprinsa intre 20 si 79 de ani.Rezultatele sunt clare: cu cat o persoana este supraponderala de tanara, cu atat impactul asupra sanatatii sale va fi mai important, rezuma epidemiologul.Studiul arata ca obezitatea este asociata cu un risc crescut de a dezvolta boli cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic si accidente vasculare cerebrale, dar si diabet. A.N.