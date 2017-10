Cât de dramatice sunt efectele cataractei congenitale pentru bebeluşi

1

Cataracta congenitala unilaterala

Am o fetita care a fost operata de cataracta congenitala unilaterala la ochiul stang la 2.5 luni si apoi la 6 luni.Acum are 2a ni facem dezambliopizare si dioptria pe care o acum este de -8.Cand are ochiul bun acoperit se descurca,adica nu se impidica se joaca ca un copil normal doar apropie capul mult cand vrea sa vada ceva.Astept sa vad cum va decurge totul pana la capat.Bafta tuturor!