Cât de dificilă este prelevarea de organe, la Constanţa

Cât de dificilă este prelevarea de organe, la Constanța

Centrele medicale din întreaga țară marchează 18 ani de activitate a Asociației Transplantaților din România (ATR).La Constanța, prima prelevare de organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală a avut loc în primăvara anului trecut. Câteva luni mai târziu, în cadrul Spitalului Județean Constanța a fost realizată cea de-a doua procedură de prelevare a rinichilor de la un constănțean care, după ce a suferit un atac cerebral, a intrat în moarte clinică.Echipa medicală constănțeană care a participat la aceste intervenții susține că, pe parcursul anului, tot acest proces a fost monitorizat atât de specialiști din cadrul Institutului Clinic Fundeni, cât și din mai multe centre europene specializate în transplant.Pe de altă parte, conducerea Spitalului Județean Constanța susține că, în continuare, se fac eforturi pentru depistarea potențialilor donatori, dar și a pacienților care au nevoie de transplant de organe.„În 2013, în cadrul Spitalului Județean Constanța s-au realizat două intervenții de prelevare de organe de la doi pacienți aflați în moarte cerebrală. Având în vedere lista extrem de mare a pacienților înscriși pentru transplant, care așteaptă și ani de zile să primească un organ nou, echipa medicală de la Constanța a suferit modificări.Astfel, în prezent, sunt doi coordonatori care se ocupă de programul de prelevare: medicul Dorin Arhire, cel care inițiază procedura de transplant și are grijă de pacienții donatori, și dr. Sorin Brovchin, coordonator, care, după declararea morții cerebrale, convinge familia să doneze organele rudei decedate. Din păcate, pentru că dr. Brovchin are probleme de sănătate, îi va ține locul medicul Marius Prăzaru, cadru medical care a susținut acest program încă de la inițierea lui la Constanța”, a explicat dr. Mihnea Avram, directorul medical al Spitalului Județean Constanța.Medicul susține că, deși Spitalul Județean are toată aparatura necesară unor astfel de intervenții, misiunea medicilor de a găsi potențiali donatori este foarte dificilă, având în vedere condițiile de donare, dar și reticența rudelor pacienților aflați în moarte cerebrală. Ei spun că, în prezent, nu mai există o limită de vârstă pentru donatori și că sunt doar câteva excepții care nu se pot încadra: cei cu insuficiențe severe de organe, cu tumori cerebrale, cu tensiune mai mică de 6 cu 4 pentru un interval mai mare de câteva zile, dar și cei instabili pentru ca medicii să îi pună pe ventilație mecanică.