"Cât de aproape sunt cercetatorii lumii de descoperirea tratamentului pentru Parkinson?"

În Romania, potrivit datelor oficiale, sunt tratati peste 70.000 de bolnavi cu maladia Parkinson, dar probabil exista un numar mai mare de persoane care inca nu au fost diagnosticate. In prezent, peste 30 de medicamente destinate bolii Parkinson si peste 600 de medicamente destinate bolilor neurologice se afla in cercetare si dezvoltare. Tratamentul bolii Parkinson poate fi medicamentos si/sau chirugical (implantarea unui dispozitiv pentru stimularea unor zone specifice din creier).Statisticile Asociatiei Europene de Parkinson trag un semnal de alarma cu privire la incidenta cazurilor de boala Parkinson in viitor. Cele mai recente date arata ca la nivel european sunt 1,2 milioane pacienti cu boala Parkinson si numarul acestora este asteptat sa se dubleze pana in 2030. Factorii de risc sunt mai greu de identificat, varsta avansata fiind insa unul cert.