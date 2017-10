Castravetele, remediu împotriva pistruilor

04 Februarie 2008

Castravetele este folosit în alimentație, ca medicament și produs cosmetic. Conține vitaminele A, B, C, minerale de calciu, magneziu și sulf, peste 40 la sută potasiu, 20 la sută fosfor, zece la sută sodiu, clor. Castravetele se folosește foarte frecvent în cosmetică. Acțiunea castravetelui pentru curățarea și catifelarea pielii este recomandată atât pentru tenul gras cu pori dilatați, cât și pentru cel uscat. Pe lângă acțiunea de catifelare a tenului, castravetele este apreciat și pentru acțiunea de îndepărtare a ridurilor. Prin aplicarea pe față a feliilor de castravete, puteți reduce considerabil ridurile de pe față sau le puteți atenua. Feliile de castravete subțiri și reci sunt faimoase pentru liniștirea durerilor de ochi. Pentru tenul gras, specialiștii recomandă loțiuni cu suc de castravete, numit și lapte de castravete, iar pentru tenul uscat loțiuni cu suc de castravete în amestec cu ulei de migdale, precum și loțiuni cu lapte în care se macerează felii de castravete. Și în cazul pistruilor se obțin rezultate bune. Persoanele care au pistrui pot folosi această legumă, macerând-o în lapte crud. Cu loțiunea obținută se tamponează zonele cu pistrui. Pentru uz intern, sucul de castravete este diuretic depurativ, diureza fiind însoțită de dizolvarea acidului uric. Este util în litiaza urică, gută și artritism. Potrivit specialiștilor, sucul de castravete amestecat cu cel de morcov și ridichi are cea mai puternică acțiune de mărunțire a pietrelor la rinichi. Castravetele are proprietăți laxative și este calmant al colicilor. Favorizează creșterea și întreținerea părului, cât și cea a unghiilor datorită procentului mare de siliciu și sulf, iar procentul ridicat de potasiu face din castravete un bun remediu în oscilațiile de tensiune. Pentru uz extern, castravetele are efect calmant asupra pielii iritate. Singurul inconvenient este acela că se digeră mai greu.