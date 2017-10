Castanele tratează natural anemiile

Vineri, 08 Octombrie 2010

Octombrie este luna castanelor comestibile. Fructe de toamnă prin excepție, castanele sunt surse importante de vitamine și minerale, fiind de un real ajutor persoanelor cu astenie fizică și intelectuală, convalescenților, bătrânilor și copiilor. Fructele castanului au o com-poziție asemănătoare grâului și sunt o sursă foarte bună de hidrați de carbon, fosfor, lecitină și vitamina C. De asemenea, conțin protide, lipide, calciu, fier, magneziu, mangan, zinc, potasiu, valoarea lor calorică fiind de 200 calorii la 100 de grame. Castanele se consumă coapte, fierte sau sub formă de piure și în diverse combinații. Sunt excelente ca aliment, având proprietăți stomahice, bacteriostatice, antianemice și remineralizante. Sunt recomandate persoanelor cu astenie fizică și intelectuală, convalescenților, bătrânilor și copiilor, datorită bogăției lor de minerale și vitamine, puțin degradabile în timpul preparării. Amestecul de piure de castane și brânză de vaci, în proporții egale, îndulcit cu miere, este o hrană ușor digerabilă și foarte energizantă. De asemenea, frunzele castanului comestibil dezvoltă o acțiune sedativă asupra organelor respiratorii și de aceea sunt folosite pentru tratarea bronșitelor, sub formă de infuzie. Folosită tot ca infuzie, scoarța de castan are proprietatea de a scădea temperatura.