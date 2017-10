Casele de Asigurări de Sănătate ar putea deveni societăţi mutuale

Casele de Asigurări de Sănătate ar putea deveni societăți mutuale

8 noiembrie ar putea reprezenta data la care Casele de Asigurări de Sănătate să fie reorganizate. Fostul ministru al sănătății, dr. Vasile Cepoi, actual consilier de stat al primului ministru, va prezenta propunerea de lege axată pe segmentul de asigurări obligatorii și pe societăți mutuale, în cadrul unui eveniment strategic dedicat acestor transformări.„Rolul Societăților mutuale și al celor comerciale în sistemul de asigurări de sănătate din România” va fi un eveniment la care vor participa doi specialiști în asigurări mutuale din Belgia și Franța.Temele abordate în cadrul evenimentului vor viza rambursarea și controlul calității serviciilor de sănătate de către societățile mutuale, analiza funcționării actuale a sistemului de sănătate în vederea transformării eficiente a caselor de asigurări în societăți mutuale, alocarea resurselor între acest gen de societăți, informarea pacientului în legătură cu drepturile pe care le are în cadrul acestor societăți.O societate de asigurări mutuale funcționează pe principiile codului civil, fiind o societate non - profit care are ca rezultat un excedent și nu un profit. În plus, toți membrii au drepturi egale.