Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, controlată de Parlament

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, controlată de Parlament

Trecerea Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) sub controlul Parlamentului, votată de Senat săptămâna trecută, trebuie respinsă de către deputați. Cel puțin acest lucru îl susține coaliția. „S-a discutat despre necesitatea ca deputații să se mobilizeze pentru respingerea propunerii de trecere a CNAS sub control parlamentar. Coaliția nu este de acord cu acest demers, pentru că nu este normal ca Guvernul să răspundă pentru serviciile de sănătate, iar Parlamentul să controleze instituția care gestionează fondurile pentru sănătate”, a declarat deputatul minorităților naționale, Ovidiu Gant. Prin propunerea legislativă, adoptată de Senat miercurea trecută, CNAS devine instituție publică autonomă sub control parlamentar. Acest lucru înseamnă că Parlamentul va numi președintele CNAS, din rândul membrilor Consiliului de Administrație al Casei, la propunerea comisiilor parlamentare de specialitate, pentru un mandat de șapte ani. La rândul lor, reprezentanții Casei vor fi obligați să prezinte anual Parlamentului un raport de activitate. Ministrul Sănătății, Cseke Attila, a declarat în nenumărate rânduri că CNAS ar trebui să fie coordonată de către Ministerul Sănătății.