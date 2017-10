Casa de Asigurări de Sanatate încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale

Casa de Asigurări de Sanatate încheie acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale

Casa de Asigurari de Sanatate Constanta, prin reprezentant legal Presedinte-Director General, jr. Dragos Poteleanu, informeaza toti furnizorii de servicii medicale , medicamente si dispozitive medicale, aflati in relatie contractuala, ca prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1538/1014/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului – privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 213-2014, pana la 31.12.2013, Casa de Asigurari de Sanatate incheie pentru lunile ianuarie-martie 2014 acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanatate si acestia.Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale.Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale contractate in lunile ianuarie-martie, prin acte aditionale la contractele incheiate se va face din sumele alocate pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014.