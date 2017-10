Cartofii vă scapă de cearcăne

Sărbătorile vin și cu multe petreceri, așa că, pe lângă starea de oboseală prelungită, ne lasă cu cearcăne inestetice.Medicii dermatologi sunt de părere că apariția cearcănelor este determinată de oboseală sau de stres, dar și de alimentația nesănătoasă. Un alt element care contribuie la apariția lor este fumatul, responsabil și de îmbătrânirea prematură a pielii, dar și dietele drastice. Expunerea constantă la solar aduce cu sine îmbătrânirea pielii, iar zona de sub ochi poate căpăta o nuanță mai închisă, cu aspect de cearcăne. Un factor major care determină apariția cearcănelor este ereditatea. Prevenirea este mult mai ușoară decât tratamentul. Astfel că, specialiștii vă recomandă odihnă cât mai multă, o alimentație echilibrată și consumarea a cât mai multe lichide.Dacă totuși au apărut inesteticele pete sub ochi, puteți apela la tratamente naturiste. Un remediu simplu pentru care puteți opta este aplicarea feliilor de cartofi pe pleoape, timp de 10 - 15 minute. Pentru că are un efect răcoritor și adjuvant, castravetele poate fi folosit în același mod. Dacă sunteți nemulțumiți de rezultate, puteți încerca și varianta cremelor din comerț împotriva cearcănelor, pe bază de vitamina C sau acid hialuronic. Dacă nici așa nu scăpați de cearcăne, nu vă rămâne decât o ultimă soluție: folosirea produselor destinate estompării lor.