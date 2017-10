Cartofii înlătură dorinţa de mai ronţăi altceva între mese

Cartofii înlătură dorința de mai ronțăi altceva între mese

Cartofii aparțin familiei de alimente feculente, dar mulți uită că avem de-a face, înainte de toate, cu o legumă, care conține mult amidon și hidrați de carbon, necesari ca rezervor de energie, scrie Realitatea.net. .Consiliul Superior al Sănătății din Belgia afirmă că 55% din energia necesară provine din hidrați de carbon și că cel mult 30% din aceasta ar trebui să aibă originea în grăsimi. În țările industrializate, proporția este mai degrabă inversă. Ar fi bine ca oamenii să mănânce zilnic patru - cinci cartofi fierți sau la abur, adică 200 - 300 g, în funcție de vârstă, greutate, sex și activitățile fizice derulate. Cartofii sunt bogați în fibre, vitamine și minerale, ca și în fier, magneziu, crom sau zinc. Mai sunt bogați în potasiu și vitamina C. O porție de cartofi ar conține cam 40% din cantitatea zilnică recomandată de potasiu. În privința conținutului de antioxidanți, cel din cartofi este asemănător cu cel din brocoli și mult mai mare decît cel din morcovi, ardei sau ceapă. Orezul, de exemplu, conține mult mai puține fibre decât cartofii. Cartofii consumați reci conțin, datorită formării de fecule, mai multe fibre decât dacă sunt mâncați calzi. Cartofii calzi dau o mare senzație de îndestulare sau Index de Sațietate (IS). Cine mănâncă alimente cu un IS mare - lucru care nu este sinonim cu extra-calorii - este sătul mai multă vreme și nu simte nevoia să ronțăie câte ceva între mese. Omul se simte sătul, fără să aibă totuși senzația de balonare. Prin urmare, consumul de cartofi ar duce la evitarea sau cel puțin la reducerea obiceiului de a mesteca mereu ceva, un adevărat 'flagel' al societății actuale. Cu cât cartofii sunt pregătiți mai mult, cu atât scade conținutul lor de fibre și vitamine. Cartofii prăjiți sau chipsurile conțin cu 30% mai multe grăsimi, de aceea este bine să fie consumați nu în exces, ci moderat, căci astfel de alimente nu servesc la un bun echilibru alimentar. Și rafturile marilor magazine ajută la alegerea unor tipuri sănătoase de cartofi. Există acum cartofi făinoși, cartofi pentru prăjit, cartofi pentru fiert, etc., încheie passionsante.be, citat de Agerpres.