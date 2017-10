Care sunt valorile normale ale colesterolului?

Colesterolul, format la nivelul ficatului, din grăsimile alimentare sau direct din alimentele care conțin colesterol, este o substanță grăsoasă, atenție, fără de care organismul nu ar putea funcționa la parametri normali. Asta, întrucât potrivit explicațiilor dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, rolul colesterolului este clar: ajută la formarea pereților celulelor, a unor hormoni, dar asi-gură și energia necesară organismului.Problemele apar abia când se constată creșterea cantității de colesterol în sânge (hipercoles-terolemie), care este dăunătoare întrucât favorizează boli foarte grave, primele de pe listă fiind cele cardiovasculare.Atenție la valorile normaleMedicul precizează că valorile normale ale colesterolului depind nu neapărat de factorii de risc asociați, ci și de vârstă sau pato-logia fiecărui pacient în parte. De regulă, pentru adulți, se consideră optime pentru colesterol total, LDL (colesterolul rău), HDL (colesterolul bun) și trigliceride, următoarele valori: Colesterol total < 190 mg/dl; LDL colesterol < 115 mg/dl; HDL colesterol > 60 mg/dl; Trigliceride < 150 mg/dl.Grad de riscImportant de reținut este că în funcție de rezultatele analizelor de sânge, se pot identifica mai multe faze:1. Risc scăzut/moderat: pacientul are maxim un factor de risc asociat hipercolesterolemiei. Ținta tratamentului este o valoare a colesterolului total < 190 mg/dl și a LDL colesterol < 115 mg/dl.2. Risc moderat/înalt: pacientul are doi sau mai mulți factori de risc asociați hipercolesterolemiei. Ținta tratamentului este o valoare a colesterolului total < 175 mg/dl și a LDL colesterol < 100 mg/dl.3. Risc înalt/foarte înalt: pa-cientul are deja o boală car-diovasculară determinată de ateroscleroză, diabet zaharat, multiplii factori de risc asociați sau niveluri foarte crescute ale lipidelor din sânge. În acest caz, ținta tratamentului este o valoare a colesterolului total < 155 mg/dl și a LDL colesterol < 80 mg/dl.