Care sunt tratamentele experimentale actuale împotriva Ebola

Mai multe medicamente antivirale si vaccinuri aflate in stadiu experimental sunt luate in calcul in incercarea de a raspunde la epidemia de Ebola care afecteaza Africa de Vest, scrie Agerpres.Aceste produse nu sunt insa disponibile in cantitatea necesara si niciunul nu este omologat pentru a trata Ebola. Potrivit epidemiologului Olivier Brady de la Universitatea Oxford, cel putin 30.000 de persoane au nevoie de tratament sau de vaccin.