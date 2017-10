Care sunt semnele unei sarcini toxice

Sarcina toxică este cunoscută ca un dezechilibru prelungit al lichidelor din organism. Acest dezechilibru nu apare în mod brusc. El se instalează treptat la aproximativ 80% din sarcini sub formă ușoară și ajunge în 15 - 20% din cazuri până la stadiul de gravitate, când este denumit sarcină toxică.Simptomele care apar în sarcina toxică sunt extrem de agresive, motiv pentru care vizita la medicul ginecolog este esențială pentru ca starea gravidei să nu sufere complicații ireversibile.„Manifestarea de debut este supărătoare pentru gravidă, chiar și printr-o simplă senzație de greață, printr-o hipersalivație, continuând cu vărsături repetitive care fac imposibilă alimentația și hidratarea, fenomene însoțite de efort, dureri epigastrice datorate spasmelor musculare, stare de astenie, scăderi în greutate, hipotensiune arterială, urinări în cantitate mică sau carențe vitaminice. Până la acest moment, se pot face tratamente de reechilibrare care pot crea o stare de bine gravidei și poate întrerupe trecerea în perioada terminală, exprimată clinic prin fenomene de alterare ale sistemului nervos (halucinații, convulsii), lipsa urinărilor, tulburări de vedere, agitație intensă. Toate aceste simptome, pot induce coma gravidei și, din nefericire, este o formă ireversibilă”, explică dr. Mihaela Dobre, medic primar obstetrică-ginecologie.Există multe teorii care ar dori să explice etiologia acestui sindrom - teorie hormonală, neurologică, toxico-alergică, carențială. Oricare are fi cauza, este foarte important ca gravidele să cunoască semnele care indică o sarcină toxică și să respecte câteva reguli chiar dinainte de a se prezenta la medic.„Din punctul meu de vedere, este util ca gravidele să conștientizeze momentul în care ele nu pot echilibra acasă acest dezechilibru și este cazul să ajungă la medic. El poate fi bănuit însă prin semne clinice la îndemâna lor: stare de leșin, grețuri, vărsături interminabile, lipsa posibilității de alimentație și, foarte important, deshidratare. Pornind de aici, există câteva reguli pe care gravidele le pot respecta până a ajunge la medic, chiar și singure, acasă. Când apar grețurile, trebuie să consume alimente care nu fermentează, care nu aduc un volum mare la nivelul stomacului și care nu produc disconfort prin miros. Cantitățile de alimentație trebuie să fie mici și dese și să conțină, de exemplu, covrigi uscați, pesmet, brânză telemea, carne fiartă, ceaiuri și compoturi. Sunt de evitat fructele, prăjelile, tocăturile, mâncărurile mult prea încărcate din punct de vedere nutritiv și care pot crea vărsături. Prin acestea se pierd foarte multe minerale necesare copilului și mamei. În cazul în care gravida nu se poate alimenta, este cazul să apeleze la ajutorul personalului medical pentru o alimentație pe cale venoasă”, spune dr. Mihaela Dobre.Dacă se ajunge în situația în care o gravidă are nevoie de un astfel de ajutor medical, ea poate fi internată pentru o perioadă de 5-7 zile sau în ambulator, atunci când gravida se poate deplasa într-o unitate medicală pentru tratament și apoi se poate reveni acasă. Medicul avertizează însă că o cură de tratament perfuzabil de 5 - 7 zile nu poate asigura o stare de bine mai mult de două - trei săptămâni, după care se poate repeta până în momentul în care mama simte mișcările copilului și nu mai este nevoie de tratament, alimentația putându-se face natural.Aceste lucruri nu sunt resimțite în același mod de toate gravidele, pentru că fiecare organism în parte reprezintă o particularitate, totul bazându-se pe răspunsul gravidei la tratament și pe răbdarea ei și a celor din jur.