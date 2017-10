Care sunt principalii „ucigaşi“ ai siluetei

Care sunt principalii „ucigași“ ai siluetei

Ştire online publicată Luni, 09 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nutriționiștii au descoperit, în urma unor îndelungi cercetări, că „drogul“ care ucide silueta este dependența de plăcerea gustului.Toate studiile arată că, în urmă cu câteva generații, rata obezității în rândul populației era incomparabil mai mică față de cea de astăzi. În mai puțin de 50 de ani, aceasta a evoluat dramatic și a devenit o problemă mondială prioritară. Dar ce stă la baza obezității moderne? Potrivit www.slabsaugras.ro, principalul ucigaș al siluetei este junk food-ul - mâncarea care umple organismul de grăsime, sare și zahăr, atenție, fără să-l hrănească. Și nu este nicio exagerare, spun specialiștii, pur și simplu este un drog, la fel ca și țigările, alcoolul sau stupefiantele, care creează dependență și face ravagii în organism. Care sunt secretele acestui drog care duce inevitabil la obezitate? Producătorii știu cel mai bine.Dependenți de mâncarea nesănătoasăHamburgeri, cartofi prăjiți, băuturi carbogazoase, chipsuri, snacksuri, dulciuri rafinate. Deși este de notorietate că acest gen de mâncare conține multe calorii „goale“ și substanțe nocive pentru organism, junk food-ul este în continuare consumat la cote maxime. De ce? Cercetătorii au ajuns la o concluzie stupefiantă: compoziția și aspectul produselor junk food au fost create cu scopul de a ne face dependenți. Cu alte cuvinte, sunt niște droguri, iar consumatorii sunt victimele condamnate la obezitate.Atacul simțurilorProducătorii de junk food investesc generos în cercetarea științifică, dar nu de dragul consumatorilor. Prin urmare, gustul, aroma aspectul și textura au fost îndelung studiate cu un singur scop: obținerea combi-națiilor perfecte, cărora să nu le poți rezista. Cercetările întreprinse au studiat legătura celor cinci simțuri (gustul, mirosul, auzul, văzul, pi-păitul) cu mâncarea. Conceptul-cheie al acestei industrii alimentare este crearea unor arome puternice, distincte, cu scopul de a copleși creierul, care va răspunde prin creș-terea dorinței de a mânca și mai mult. Aromele puternice din produ-sele junk food scad „atenția” senzorilor de sațietate din creier, ceea ce încurajează mâncatul în exces. Este drumul sigur și inevitabil spre obezitate.Armele psihologice: promoția și comoditateaSe știe că promoțiile atrag mulți consumatori, iar ideea de a cumpăra mai ieftin este speculată din plin de producători: porții mari la prețuri avantajoase, prețuri reduse, strategii de fidelizare, toate sunt la fel de tentante. La același nivel psihologic, producătorii de junk food speculează comoditatea consumatorului. Din acest motiv, aceste produse sunt gata sau aproape gata de consum. Trebuie doar să desfaci ambalajul ori să pui produsul ambalat în cuptorul cu microunde, iar după câteva minute, masa e gata de servit.Mecanismul dependenței: plăcerea instantaneeÎn cartea sa, intitulată „Salt, Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked Us”, jurnalistul american Michael Moss dezvăluie secretele producă-torilor de junk food. Mâncarea procesată este atât de bine studiată în laborator, încât rezultatul final oferă gustul perfect echilibrat să ne seducă. Produsele sunt create pentru a simți nevoia de mai mult imediat după ce ai mâncat, iar acest obiectiv se realizează printr-o combinație perfectă de zahăr, grăsime și sare, cunoscută și sub denumirea de „bliss point” (punct de fericire). Zahărul este „metamfetamină” din junk food, iar grăsimea este „opiaceul”, operatorul cu efecte mai puțin evidente, dar la fel de puternice. O serie de cercetări științifice a evidențiat că monoglu-tamatul de sodiu (aditivul prezent în sute de produse junk food), creează dependență față de produsele alimentare în care este adăugat. În plus, peste 115 studii medicale au dovedit că monoglutamatul de sodiu produce obezitate, ceea ce explică de ce rata obezității crește amețitor.Așadar, dacă gustările tale pre-ferate sunt chipsurile, iar una din mesele principale este servită la fast food sau preparată la microunde, nu-ți face iluzii, ești dependent. Și dacă vrei să renunți, reabilitarea este simplă: alimentația sănătoasă. Dacă nu știi cum și de unde să începi, apelează la un medic nutriționist, care poate să te îndrume și să te susțină în acest proces dificil de dezintoxicare, este recomandarea specialiștilor!