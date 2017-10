Care sunt condiţiile pentru a deveni coasigurat la sănătate?

Care sunt condițiile pentru a deveni coasigurat la sănătate?

Asigurările de sănătate sunt o condiție primordială pentru a beneficia de toate facilitățile medicale din sistemul de sănătate. Există însă mai multe situații în care legea permite și condiția de coasigurat, dacă persoana în cauză nu are niciun fel de venituri personale, dar are în familie un membru care își poate asuma întreținerea.Ce spune Casa de Asigurări de Sănătate?Calitatea de asigurat o au toți cetățenii români cu domiciliul în țară și fac dovada plății contribuției la fond, în condițiile legii. Contribuția lunară a persoanelor asigurate se stabilește sub forma unei cote stabilite de lege, aplicată asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Cât privește situația persoanelor care nu sunt asigurate social, există o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de această condiție.„În primul rând vorbim despre mai multe categorii de coasigurat: pensionari și copii. În cazul în care vreți să deveniți coasigurat și soțul sau soția este pensionar, atunci aveți de îndeplinit următoarele condiții: cereți de la Administrația Financiară un certificat din care să reiasă că nu beneficiați de niciun fel de venituri personale. Apoi, soțul sau soția pensionară va depune acest certificat la Casa de Asigurări. Mai mult, trebuie să depună o cerere și la casa de Pensii prin care va declara coasiguratul. În acest mod, soțul sau soția fără venit va deveni coasigurat al pensionarului”, explică Lămâița Antochi, Purtător de cuvânt la Casa de Asigurări de Sănătate Constanța.Cum devine coasigurată a unui angajat o altă persoanăCoasigurarea unei persoane depinde de situația celui care îți va lua responsabilitatea de asigurat care are în întreținere un coasigurat. Acesta din urmă are nevoie de acte care să ateste gradul de rudenie cu persoana asigurată.„În cazul coasiguraților persoanelor angajate, situația se prezintă astfel: soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate, cu act de identitate, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum și o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă”, explică purtătorul de Cuvânt al Casei de Asigurări.Cum pot deveni părinții coasigurați ai copiilor?Legea dă dreptul părinților să fie coasigurații copiilor lor, cu condiția ca aceștia să aibă venituri și să plătească contribuția socială.„Părinții care vor să devină coasigurați ai copiilor cu vârsta de peste 18 ani, pot beneficia de acest statut în următoarele condiții: copilul dovedește faptul că plătește contribuția de asigurare, adică are un venit și își asumă pe propria răspundere faptul că are în întreținere părintele fără veni-turi”, a declarat Purtătorul de Cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Lămâița Antochi.