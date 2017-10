Care sunt beneficiile faţetelor dentare

2

fateta dentara

Buna ziua, Asa cum am scis si in interiorul articolului, pretul este pentru o singura fateta dentara, adica pentru fiecare dinte in parte.

Răspuns la: care e pretul mai exact???

Adăugat de : Cristi, 10 februarie 2013

"Prețul unei fațete dentare poate varia între 250-500 euro" mai explicit, al unui singur dinte sau pt cei 12-14 vizibili???