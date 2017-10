Care este reţeta pentru o căsnicie perfectă

Care este rețeta pentru o căsnicie perfectă

Fiecare are o anumită viziune despre ce înseamnă „căsnicia perfectă” - fie după ce a văzut în copilărie la părinți, fie mai apoi la alte cupluri și și-a spus „așa vreau și eu” sau „nu voi face niciodată așa”. Există, însă, căsnicia perfectă?Pentru fiecare, căsnicia perfectă arată altfel, a subliniat psihologul Elena Ranga.„Este ceea ce ne dorim și căutăm cu ardoare toți. Încă din copilărie, ne creăm modele despre cum ar trebui să fie, văzând la părinții noștri sau la alte cupluri din jur, și creștem cu o anumită imagine despre familie, despre cum ar trebui să fie partenerul, ce să facă, ce să nu facă și cum ar trebui să ne simțim noi în relația de cuplu. Toate relațiile de cuplu din viața de adult se vor structura în linii mari după aceste modele pe care noi ni le-am asimilat în copilărie, admirând cuplurile sau poate dimpotrivă, spunându-ne că noi niciodată nu o să fim așa. Ceea ce uităm să vedem, însă, este că aceste modele nu sunt bazate pe nevoile și dorințele noastre din prezent, ci pe o imagine care, atunci, părea frumoasă… Și de cele mai multe ori așteptăm de la partener să fie cum ne imaginam noi că ar trebui, fără să ne uităm însă la ceea ce avem în realitate, la cine este partenerul nostru în mod concret”, a explicat psihologul.Ce înseamnă căsnicia perfectăPentru unii, înțelegere, suport emoțional și financiar; pentru alții, iubire necondiționată sau securizare și împărtășire.„Este destul de greu pentru o persoană căsătorită să ofere toate acestea în același timp, pe termen lung. Și totuși, așteptăm de la partenerii noștri să facă toate acestea, ca și cum ei nu ar fi tot oameni și nu ar avea dreptul să simtă frustrare, griji, tot felul de emoții ce uneori îi fac indisponibili pentru noi. Le cerem să ne ofere, ca și condiție de demonstrare a dragostei, tot ce ne dorim, fără să ne gândim că s-ar putea să aibă și ei nevoie de același lucru precum noi, la fel de mult”, a atras atenția Elena Ranga.„Nu ne-am certat niciodată!”Sunt multe persoane care spun că o căsnicie perfectă este cea în care partenerii nu se ceartă niciodată, nu au nicio divergență de opinie și fac totul împreună. Fals, consideră psihologul!„În realitate, cuplurile care au astfel de căsnicii ascund mari probleme de comunicare în spatele aparentei relații perfecte. Astfel de cupluri sunt disfuncționale, pentru că partenerii nu se dezvoltă împreună, ci stagnează în principii și comportamente care mai mult îi rețin și îi regresează, decât să îi ajute”, a mai afirmat specialistul.Cum obținem perfecțiunea relațieiPotrivit psihologului, „pentru ca un cuplu să fie funcțional și fericit, ambii parteneri trebuie să înțeleagă să-și ofere spațiul și suportul pentru a se cunoaște și a se dezvolta. Partenerii trebuie să-și exploreze capacitățile și limitele, să-și descopere nevoile și modalitatea de satisfacere a acestora, pentru a afla cum anume se pot hrăni din relația de cuplu, astfel încât să poată progresa. Nu ne alegem un partener de viață pentru a avea pe cine să vărsăm toate nemulțumirile din celelalte relații eșuate sau de la serviciu, ci ne alegem un partener cu care să putem împărtăși progresul. Cu toții suntem în continuă schimbare și dezvoltare, fiecare zi aduce ceva nou în viața noastră sau perpetuă ceva anterior care ne influențează într-un fel sau altul. Noi alegem dacă acceptăm provocarea schimbării sau păstrăm ceea ce avem deja și ne este confortabil. Indiferent ce alegem, o facem în baza nevoilor pe care le avem la momentul actual”.Căsnicia perfectă se obține prin acceptarea schimbării. „De exemplu, când partenerul are nevoie să își schimbe serviciul, să își schimbe prietenii sau să reia legătura cu prieteni vechi, să facă tot felul de schimbări în mediul în care este prezent, înseamnă că nevoile sale s-au schimbat și are nevoie să le exploreze. Dacă înțelegem nevoia sa de schimbare și împărtășim împreună această experiență, va fi benefic pentru amândoi. O căsnicie perfectă este aceea în care ambii parteneri aleg să se cunoască în imperfecțiunile lor, să se înțeleagă și să le accepte, aleg să exploreze și să crească împreună pentru beneficiul amândurora, își oferă spațiu și suport pentru dezvoltare, își cunosc și își acceptă nevoile, își oferă încredere și iubire”, a concluzionat psihologul.