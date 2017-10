Care este diferenţa dintre răceală şi gripă

Care este diferența dintre răceală și gripă

Vă treziți dimineața cu dureri de cap, nas înfundat și febră mare și dați fuga la sertarul cu ceaiuri pentru guturai. Cu toate astea,febra continuă să crească, apar durerile musculare, tusea și durerile oculare. Toate aceste simptome sunt specifice gripei, fapt pentru care ar trebui să renunțați la „leacurile băbești“ și să consultați medicul de familie, pentru că e foarte probabil să aveți gripă. Este bine de știut că, odată instalată, răceala își face de cap și poate să vă supere cu dureri de cap, nas înfundat sau febră, însă nu mai mult de 3-4 zile, timp în care nu e musai să rămâneți în pat. În acest caz, cel mai supărător simptom ar putea fi roșul în gât sau lăcrimarea ochilor, însă medicii spun că nu se impune un tratament foarte complex și că organismul poate să lupte cu microbii. În plus, o baie de aburi cu inhalante din uleiuri naturale poate face minuni. „De răcit, putem răci chiar și de mai multe ori pe an, nu doar în sezonul rece, iar acest lucru nu trebuie să reprezinte neapărat un motiv de îngrijorare, cu atât mai mult cu cât, după fiecare episod de răceală, organismul capătă imunitate la microbii care au declanșat boala. De aceea, indiferent de anotimp, trebuie să avem un sistem imunitar puternic pentru a nu fi afectați de boli. În acest caz, cel mai important este să ne hidratăm corespunzător, să avem un aport de vitamina C și să ne îmbrăcăm adecvat. Apoi, igiena este un factor care susține sănătatea noastră și a copiilor, pentru că ne protejează de virusurile care provoacă aceste afecțiuni. Nu în ultimul rând, în cazul răcelii nu avem nevoie decât de un tratament cu analgezice care reduc durerea”, explică dr. Gherghina Rizea, medic primar medicină de familie.Simptomele de gripă,mult mai violente Dacă răceala trece după câteva zile de tratament, gripa poate să ne chinuie și câteva săptămâni, spune medicul. „Față de răceală, ea are un debut violent, cu febră foarte mare, ce atinge 40 grade. Mai mult, febra este însoțită de stări de oboseală și slăbiciune, tuse uscată, lipsa poftei de mâncare, dureri muscu-lare, frisoane, dureri puternice de cap, roșu în gât, dureri oculare. Gripa poate produce apariția infecțiilor, fapt pentru care consis-tența și culoarea mucozităților nazale pot trece de la lichidul incolor, la unul mult mai dens și de culoare gălbuie. Pentru că aceasta este o infec-ție virală care se răspândește de la o persoană la alta, mai ales atunci când oamenii infectați tușesc sau strănută, medicii reco-mandă evitarea sau limitarea contactului apropiat cu per-soanele bolnave”, completează medicul. În cazul în care, totuși, vizitați sau îngrijiți o persoană bolnavă de gripă, este recomandabil să purtați mască tot timpul cât sunteți împreună în aceeași cameră. Vaccinarea antigripală rămâne recomandarea valabilă pentru fiecare sezon rece, mai ales grupurilor cu risc - croni- cilor, copiilor, vârstnicilor, dar și gra-videlor. Odihna ajută organismul să se refacă mai repede, deci este bine să respectați programul de somn.