Care este boala sezonului rece şi ce complicaţii riscă pacienţii

Care este boala sezonului rece și ce complicații riscă pacienții

Afecțiune de cauză virală sau bacteriană, manifestată în mod special pe timpul iernii, amigdalita este cea mai frecventă boală a copilăriei, fiind însoțită de stări de oboseală, de febră și de dureri pe care copiii le suportă diferit față de adulți. Medicii atrag atenția asupra tratamentului acestei boli și spun că, oricât de banală ar părea, amigdalita acută trebuie tratată în funcție de ceea ce a generat-o: virusuri sau bacterii.Amigdalita este o infecție faringiană care este produsă adesea de virusuri sau bacterii și are manifestări asemănătoare virozei sau răcelii: febră cu frisoane, durere spontană sau la în-ghițire, hipersialoree, adică secreție salivară excesivă, halenă fetidă (respirație urât mirositoare), tuse, stare generală alterată, senzație de usturime și arsură.„În funcție de ceea ce a determinat amigdalita, există o serie de simptome particulare, cum ar fi: febră cu frisoane, otalgie reflexă, adică dureri de ureche, cefalee, dureri musculare și adenopatie latero-cervicală, adică mărirea în volum a ganglionilor din regiunea laterală a gâtului, ei devenind și dureroși.Afecțiunea este întâlnită la copii după vârsta de 1 an, cu incidența maximă între 4-7 ani. Poate fi determinată de virusuri sau bacterii. Când este determinată de virusuri (virusuri respiratorii) la nivelul gâtului se observă o congestie (roșeață) difuză. Sunt prezente febra, copilului începe să îi curgă nasul, are ochii înlăcrimați și o stare generală alterată.Printre factorii care pot influența apariția bolii, se numără temperatura scăzută, aerul poluat sau băuturile reci. Apare cu predilecție în colectivități și este contagioasă. Durata bolii este de 4-5 zile, dar uneori poate complica cu suprainfecția bacteriană”, a precizat dr. Gherghina Rizea, medic pediatru.În tratamentul anginelor, este important de cunoscut cine a produs afecțiunea, lucru care se realizează prin exudatul faringian. Totuși, în așteptarea unui rezultat, se poate institui un tratament pe baza anamnezei și a examenului clinic, susține medicul. Dacă amigdalita este de cauză virală, ea se poate trata cu antiinflamatorii sau antiseptice, însă, dacă examenul de laborator determină o cauză bacteriană, atunci este obligatoriu să se asocieze și un tratament antibiotic.„Complicațiile care pot apărea ca urmare a dezvoltării unor amigdalite sunt infecțiile ulterioare. Printre acestea, se numără abcesul periamigdalian, otita medie sau reumatismul articular acut (presupune propagarea infecției cu streptococi din grupa A, la organe vitale cum ar fi inima)”, mai spune medicul.Deși după 24-48 de ore, simptomele se ameliorează, medicul susține că tratamentul cu antibiotice trebuie continuat cel puțin 10 zile pentru a preveni apariția reumatismului și recidiva.În plus, acesta recomandă și o serie de măsuri generale: repaus la pat în perioada febrilă, măsuri igieno-dietetice, cu alimentație ușoară, bazată pe alimente semisolide, aplicarea de com-prese calde în jurul gâtului, o bună hidratare cu lichide calde (nu fierbinți) și evitarea contactului cu persoane sănătoase, întrucât boala este contagioasă.