Care este alimentaţia corectă în timpul sezonului rece

Care este alimentația corectă în timpul sezonului rece

În perioada friguroasă a iernii, alimentația joacă un rol foarte important în întreținerea sănătății organismului. Multe persoane preferăsă ignore acest aspect în lunile friguroase sau pur și simplu nu știu ce alimente ar trebui să consume pentru a nu se îmbolnăvi. Chiar dacă afară temperaturile scăzute ne îndeamnă să ne încălzim cu mâncăruri grase și fierbinți, aceste produse alimentare nu sunt tocmai sănătoase pentru organism. Condimentați mâncarea pentru a scăpa de boli Medicii recomandă ca și iarna să mâncăm la fel de multe fructe, legume și salate ca în timpul verii. Mai mult, alimentația sănătoasă este obligatorie iarna, deoarece gradul de activitate fizică este mult mai redus față de anotimpul cald. Specialiștii spun că organismul are nevoie de mai mulți nutrienți în sezonul rece pentru a menține constantă temperatura corpului. De aceea, este indicat consumul de alimente cât mai sănătoase, gătite prin fierbere sau coacere pentru a-și păstra cât mai multe dintre substanțele nutritive. În plus, puteți prepara rețetele cu cât mai multe condimente și mirodenii, datorită proprietăților curative ale acestora. Cartofi dulci și dovlecei pentru un sistem imunitar puternic Rezistența organismului imunitar este determinată de alimentație și de modul în care corpul răspunde la factorii de stres. Mâncarea consumată acționează ca un scut pentru celulele sănătoase, care au rolul de a întări și a susține funcțiile sistemului imunitar. Cele mai bune legume pe care le puteți consuma în sezonul rece sunt cartofii dulci, dovleacul, dovleceii și păstârnacul. Aceste alimente reprezintă o sursă bogată de vitamina A și vitamina C, care ajută la întărirea sistemului imunitar. Totodată, usturoiul ar trebui consumat frecvent în această perioadă, deoarece are proprietăți antibacteriene. Nici lintea, fasolea, mazărea, orezul brun sau cerealele cu orz nu trebuie să lipsească din alimentație. Aceste produse sunt excelente pentru dieta de iarnă datorită conținutului scăzut de grăsimi, a cantității semnificative de proteine, carbohidrați și fibre, dar și a vitaminelor și mineralelor pe care le au în compoziție. Evitați alimentele care conțin mult zahăr și amidon Pentru a menține imunitatea organismului, sunt recomandate produsele alimentare cu un indice glicemic scăzut, cu un conținut redus de amidon și zahăr. Prin urmare, sunt indicate migdalele, fisticul, nucile, sparanghelul, coacăzele, broccoli, varza, conopida sau țelina.Mai puteți mânca și soia, castraveți, alune de pădure, praz, ceapă, ciuperci, măsline, salată, ștevie, spanac, ardei, fructe de mare, dar și multe condimente și mirodenii. Totodată, un studiu realizat de cercetătorii germani arată că probioticele, care se găsesc în cultura activă a iaurtului, scur-tează manifestarea virozei respiratorii cu până la două zile. Renunțați la cafea și la sare În această perioadă a anului, încercați să reduceți pe cât posibil consumul de sare și cafeină. De asemenea, trebuie să evitați alimentele procesate, deoarece conțin foarte multe E-uri și aditivi alimentari care nu au nicio valoare nutritivă. Iarna trebuie să consumați mai puține produse lactate cu un conținut ridicat în grăsimi, deoarece acestea contribuie la dezvoltarea bacteriilor și a virusurilor. De asemenea, iarna sunt recomandate combinațiile simple de alimente, fără prea multe ingrediente, pentru ca stomacul să poată digera mâncarea mai ușor.