Cardul de sănătate, "un sistem greoi" pentru medici

De la 1 februarie, atunci când cardurile de sănătate au intrat în sistemul medical, medicii de familie, dar și specialiștii susțin că întâmpină mari dificultăți în utilizarea acestora.Președintele Societății Naționale de Medicina Familiei, dr. Rodica Tănăsescu, a fost prima care a declarat că sunt zile în care sistemul nu funcționează sau cardul de sănătate are o problemă.„Este o povară în plus. Am activat câteva sute de carduri, dar au fost zile în care sistemul nu a funcționat deloc sau în care cardul a avut probleme. Pentru problemele pe care nu le-am putut rezolva, i-am trimis pe asigurați la Casa de Asigurări de Sănătate”, a spus medicul.De astfel de probleme se lovesc și cadrele medicale constănțene. Medicii spun că erorile din sistemul SIUI, adică cel de înregistrare a datelor medicale, sunt frecvente și că, din acest motiv, nu pot elibera rețete sau nu pot înregistra un serviciu medical.„Am întâmpinat deseori probleme la activarea sau utilizarea cardurilor de sănătate, iar acest lucru a redus foarte mult din timpul acordat pacientului. Pe de altă parte, nu putem merge la CJAS de fiecare dată când sistemul dă o eroare. Asta ar însemna că jumătate din activitatea noastră s-ar muta din cabinet, la Casă, ceea ce nu ar aduce niciun beneficiu pacienților”, ne-a declarat un cadru medical.Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța, Laura Carmen Maxim, susține că există o aplicație suport pentru medici care poate fi utilizată ori de câte ori aceștia întâmpină probleme în utilizarea cardurilor.„Sistemul funcționează, însă probleme pot apărea pentru că vorbim despre un sistem computerizat, despre o platformă care susține extrem de multe date. În schimb, medicilor li s-a pus la dispoziție o adresă de mail și o aplicație suport pe care o pot folosi tocmai pentru a reclama către Casa Națională toate erorile sau problemele pe care le-au întâmpinat în acest sens”, a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS Constanța.