Cardul de sănătate, un „instrument” controversat

„Cardul de sanatate nu trebuie sa permita un abuz. Concentrarea unor informatii intr-un singur loc, la care sa aiba acces autoritatile statului si fara sa existe mijloace performante de a le proteja, este un mare pericol pentru orice cetatean, pentru ca, daca are acces o firma de asigurari, dintr-o data iti fixeaza o alta prima de asigurare”, a afirmat dr. Vasile Astarastoae.Potrivit acestuia, cardurile de sanatate au scopul de a urmari cheltuirea fondurilor in sistemul de sanatate si ele trebuie sa cuprinda, in afara de datele de identificare, doar aspecte care tin de circuitul banilor, potrivit Agerpres.