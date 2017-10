Cardul de sănătate, obligatoriu de la 1 septembrie

Începând cu data de 1 septembrie, constănțenii asigurați cu vârsta peste 18 ani vor beneficia de servicii medicale doar în baza cardului național de sănătate.Excepție vor face asigurații pentru care cardul de sănătate nu a fost încă tipărit. Aceștia vor primi în continuare servicii medicale conform vechiului sistem de validare și decontare, până când cardul lor va fi tipărit și transmis prin poșta. Asigurații pe numele cărora a fost tipărit cardul, dar din diverse motive nu au intrat încă în posesia lui trebuie să se adreseze casei de asigurări în evidența căreia se află, pentru a solicita eliberarea cardului de sănătate.„Am decis că utilizarea cardului de sănătate nu mai poate fi amânată. Sistemul are nevoie de acest instrument. Economiile pe care le vom face se vor regăsi în numărul și calitatea serviciilor oferite asiguraților”, a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu.Casele de asigurări de sănătate vor elibera adeverințe de înlocuire a cardului pentru persoanele care solicită card duplicat și pentru asigurații care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului.„A venit momentul ca acest card să funcționeze așa cum a fost el gândit. Consider că a fost suficientă perioada de acomodare. Totodată, această perioadă a fost necesară. Am considerat important să ne asigurăm că acest instrument util pentru sistem nu blochează accesul asiguraților la servicii medicale. Sunt convins că vor exista critici indiferent de momentul în care cardul va fi singurul instrument de validare și decontare a serviciilor din sistem”, a declarat Vasile Ciurchea, președintele CNAS.În prezent, aproximativ 300.000 de carduri au rămas nedistribuite.