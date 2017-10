Cardiacii, cei mai afectaţi de încălzirea bruscă a vremii

2

Nu exista in prezent nici o procedura de acest fel. In schimb, consimtamantul dat in timpul vietii poate sa ramana valabil daca il transmite ti si familiei.

Adăugat de : marius, 29 aprilie 2013

Buna ziua, stie cineva care este procedura de inscriere pentru a dona organele vitale in caz de deces? Va multumesc!