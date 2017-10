Căpşunile şi roşiile vă protejează tenul în timpul verii

Căpșunile și roșiile vă protejează tenul în timpul verii

Radiațiile ultraviolete sunt responsabile de îmbătrânirea precoce a pielii, avertizează medicii dermatologi. Potrivit specialiștilor, trecerea timpului, vântul, poluarea, fumul de țigară sunt alți factori care „agresează” tenul și accelerează apariția ridurilor, mai ales în zonele de expresie, precum cea a gurii și a ochilor. Pentru a preveni efectele nocive ale razelor soarelui, specialiștii recomandă câteva alimente care stimulează colagenul. Astfel, este vorba de căpșuni, bogate în vitamina C, care pot întârzia apariția ridurilor. Căpșunile sunt recomandate mai ales persoanelor care au tenul uscat. Potrivit specialiștilor, vitamina C are proprietăți de „ștergere” a ridurilor, datorită abilității de a sintetiza colagenul. Alte alimente cu un conținut ridicat de vitamina C sunt ardeii grași roșii, papaya, broccoli și portocalele. Recomandate pentru protecția pielii sunt și roșiile, pentru că sunt bogate în lycopene. Același efect îl au asupra tenului și morcovii, deoarece conțin același carotenoid. De asemenea, alimentele bogate în Omega 3, precum somonul, sardinele, păstrăvul sau tonul, ajută la întârzierea procesului de îmbătrânire, datorită grăsimii care ajută la conservarea colagenului la nivelul pielii.