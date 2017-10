Capcanele din dietele minune. Cum poţi să slăbeşti fără compromisuri

Capcanele din dietele minune. Cum poți să slăbești fără compromisuri

Deși ajung să mănânce și câte o frunză de salată pe zi sau un iaurt dietetic, foarte multe femei se luptă cu kilogramele în plus și ajung să renunțe la cură pentru că aceasta nu le aduce nici un fel de rezultat. Specialiștii susțin că, pentru a avea silueta mult visată nu este nevoie nici să rabde de foame și nici să folosească „cure-minune”, găsite pe internet sau recomandate de prietene. Soluția este slăbirea controlată medical, o modalitate sănătoasă și inteligentă de remodelare corporală.Pentru că suntem unici, iar organismul nostru răspunde în mod diferit stimulilor externi, atunci când vine vorba de greutatea corporală lucrurile trebuie stabilite în acord cu acesta. De aceea, pentru persoanele care își doresc să scape de kilogramele în plus, medicii din cadrul Hera Body Care Iowemed vin cu un program complet de slăbire controlată și remodelare corporală.„Conceptul de slăbire controlată medical este diferit de așa-zisele cure pe care pacientele le găsesc prin reviste. Trebuie înțeles că procesul de slăbire este unul foarte serios și că el are în vedere, pe lângă pierderea de kilograme, și îmbunătățirea stării de sănătate. Acest lucru este posibil prin programele oferite în cadrul Hera Body Care, mai ales pentru că noi funcționăm în cadrul unei clinici medicale performante care oferă o gamă largă de servicii medicale pentru a evalua, concret, starea de sănătate a pacienților.Așadar, un pachet de remodelare corporală începe cu un set complet de analize mediale prin care vedem eventualele carențe pe care le are persoana în cauză, o bioscanare care ne dă informații despre pro-centul de grăsime, nivelul de hidratare al corpului, structura corporală, nivelul de consum energetic zilnic. Urmează testele de intoleranțe alimentare, foarte importante pentru a stabili dieta potrivită, dar și pachetele de remodelare corporală potrivite”, a explicat dr. Veronica Taraciuc, specialist Hera Body Care din cadrul Iowemed Constanța.Cauzele supraponderabilitățiiÎn ciuda faptului că majoritatea persoanelor supraponderale cred că au atins un prag superior de greutate din cauza alimentației haotice, medicii spun că supraponderabilitatea are cauze multiple. Lipsa de mișcare, metabolismul foarte lent, suferințele tiroidiene, excesul alimentar, consumarea alimentelor pe care organismul nu le tolerează sunt factori extrem de importanți ce pot aduce un aport de greutate.„Ne dorim ca la finalul unui program de slăbire controlată, pacientul să ajungă la o greutate corporală adecvată și să fie mai sănătos, mai plin de vitalitate. În acest sens, ținem cont și de intoleranțele alimentare”, mai spune medicul.Terapiile sunt adaptate stilului de viațăPentru că un program de remodelare corporală se poate întinde pe o perioadă mai lungă de timp, astfel încât organismul să nu fie forțat să slăbească brusc, medicul spune că pacienții care aleg Centrul Hera Body Care nu vor trebui să își schimbe nici programul de lucru și nici timpul liber, deoarece programul de slăbire se adaptează stilului de viață al fiecărui pacient.„Nu ne facem programul în funcție de cura de slăbire, ci terapia se adaptează stilului nostru de viață.Oricum, pacientele trebuie să știe că, pe lângă consultații, monitorizare și dieta personalizată, vor primi pachetul de remodelare care răspunde nevoilor lor medicale și de relaxare. Astfel, pentru persoanele active se vor recomanda pachete de remodelare cu cardiobike sau gimnastică medicală și masaje de decontracturare a masei musculare.La persoanele care doresc o cură de detoxifiere să meargă pe pachete care să conțină vacuusport și ozonoterapie.Pe lângă acestea, vor putea be-neficia de masaje de relaxare, împachetări corporale cu nămol din Marea Moartă, cu spirulină și ședințe de hidro-termoterapie în capsula Spa Oceana care ajută la stimularea metabolismului”, completează dr. Veronica Taraciuc.