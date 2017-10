Când vom avea din nou servicii stomatologice gratuite

După aproape jumătate de an în care pacienții constănțeni nu au mai putut beneficia de servicii stomatologice gratuite, conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța vine cu vești dintre cele mai bune. Începând cu 2014, serviciile stomatologice vor intra din nou pe lista programelor care primesc finanțare, chiar dacă suma totală nu o va depăși pe cea din anii anteriori.„Deși pachetul de servicii medicale de bază nu este încă finalizat, am primit semnale că, în 2014, serviciile stomatologice vor primi din nou bani pentru a putea susține mai ales prevenția. Vom avea, practic, același sistem ca până acum, cu un plus pentru programul de prevenție la copii pentru care aceste servicii sunt esențiale.De altfel, vor fi creșteri pe toate domeniile și mai ales pentru oncologie și diabet zaharat”, a declarat președintele CJAS Con-stanța, Dragoș Poteleanu.Din luna aprilie a acestui an, tot mai puțini pacienți au trecut pragul cabinetului stomatologic din cadrul Spitalului Județean, tocmai din cauza faptului că serviciile stomatologice nu au mai fost acordate gratuit. Medicii susțin că lipsa finanțării a înjumătățit numărul pacienților și le-a scăzut deopotrivă și salariile.