Când va fi valabil noul pachet de servicii medicale de bază

Pachetul de servicii medicale de bază trebuie să intre în vigoare în acest an, calendar asumat de România în dialogul cu instituțiile financiare interna-ționale, a declarat luni ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, la o dezbatere.„Pachetul de servicii medicale de bază trebuie să intre în vigoare în acest an. A fost și o asumare cu instituțiile internaționale care ne monitorizează. Mai sunt chestiuni tehnice care trebuie corectate. Am ținut foarte mult ca acest pachet să includă partea de prevenție”, a afirmat Băni-cioiu.