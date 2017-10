Când trebuie să mergeţi la sexolog

Când trebuie să mergeți la sexolog

O viață sexuală sănătoasă înseamnă, înainte de toate, o relație de cuplu fericită. De aceea, sfatul specialiștilor este ca atunci când apare o problemă de natură sexuală, să vă adresați imediat medicilor.Cheia unei vieți împlinite, sub toate aspectele, este o viață sexuală completă. „Relațiile sexuale plăcute și bogate sunt cheia unei vieți mai bune”, a atras atenția Aura Manole, manager On Clinic. Înaintarea în vârstă sau diversele afecțiuni duc însă la apariția unor probleme sexuale. Potrivit specialistului, mulți bărbați trăiesc cu senzația, greșită, că se numără printre puținii afectați. „Sunt mirați când află câți bărbați suferă, ca și ei, de probleme similare, dar nu mărturisesc nimănui. Potrivit unui studiu realizat de echipa medicală a Clinicii ON, în general, în România, pacienții care se prezintă la clinică acuză, în 21% din cazuri, ejaculare rapidă - majoritatea sunt bărbați tineri; în 62% din cazuri, pacienții vin pentru tulburări efective de erecție, iar 14% din pacienți au probleme sexuale provenite din alte cauze”, a afirmat managerul clinicii de specialitate, referitor la cauzele pentru care se adresează bărbații specialiștilor.Când este momentul să vă adresați sexologului? „Dacă aveți impresia că frecvența relațiilor sexuale nu vă satisface sau nu o satisface pe partenera dumneavoastră, dacă vă deranjează unul din fenomenele cunoscute fiecărui bărbat, respectiv ejacularea precoce sau erecția slabă, acesta este momentul să vă adresați clinicilor ON și să vă soluționați problema”, este răspunsul oferit de Aura Manole.Nu fiți stânjenit, cereți ajutorul!Mulți bărbați amână momentul pentru că sunt stânjeniți. S-a găsit, însă, o soluție și pentru menținerea discreției depline. „Problema, însă, nu va dispare de la sine și este păcat pentru fiecare zi care trece. Din cauza delicateții acestei probleme, la Clinicile ON, discreția este absolută. În momentul în care ajung la clinică, pacienții sunt primiți într-o cameră de așteptare personală. Singurul pe care îl vor întâlni este medicul curant”, a adăugat managerul ON Clinic.Primul pas, ca întotdeauna, este cel mai dificil. El poate fi depășit și cu ajutorul partenerei de viață. „În cele mai multe cazuri, problema disfuncției sexuale nu este numai problema bărbatului. Multe femei găsesc că este greu să se ocupe de lipsa de erecție a partenerului lor sau de pierderea dorinței sexuale și simt adesea (lucru relevat de cercetări) că nu mai sunt atractive, nu mai sunt suficient de feminine, și își asumă ele însele vina.Clinica ON încurajează partenerul feminin să-l însoțească pe bărbat la ședințele de tratament. Trebuie să știți: de multe ori femeile sunt cele care inițiază prima întâlnire, încurajându-și partenerul să-și facă tratamentul. Sunt însă și bărbați care caută să se trateze fără știința partenerei, ceea ce nu este de condamnat”, a mai afirmat managerul Aura Manole.Persoanele care doresc ajutorul specialiștilor Clinicii ON pot apela numărul de telefon 0241/548.461 sau la sediul de pe Bulevardul Tomis, numărul 142 A.v v vClinicile On fac parte dintr-o rețea internațională considerată drept numărul 1 în țară și în lume (80 de filiale în toată lumea !), este specializată în soluționarea problemelor legate de viața sexuală și se mândrește cu un procent de reușită impresionant.Medicii curanți, atât urologi, cât și sexologi, sunt printre cei mai buni din țară și printre ei veți putea găsi șefi de secții la spitale, specialiști cu renume mondial în domeniul lor.