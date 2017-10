Când şi cum se efectuează, corect, un test Babeş Papanicolau

8

Un doctor cu 2 fețe!

Cum fiecare dintre noi are dreptul la o replica,țin sa spun ca anul trecut am fost pacienta dl doctor serbanescu, și am fost tratata urât! pe parcul sarcinii a fost bine, dar la sfârșit de când m a internat ca sa nasc....Am fost tratata oribil!și câți bani i am dat,numai ca sa fie bine și degeaba, din contra nu I a pasat de nimic!Numai zic ca pleacă din spital când vrea și apare tot când vrea....m a ținut 3 zile nemâncata ca urma sa îmi facă cezariana și el nu mă opera ,mă tot amâna cu vorba...urat din partea lui!dupa ce am nascut ,nici ca l am mai vazut,ca nu a vrut sa ma mai vada daca sunt bine sau nu....ma evita.....il vedeam trecand pe la alte saloane la alte paciente ,dar pe mine ma evita.....nici în ziua de azi nu am înțeles de ce s a purtat așa cu mine!