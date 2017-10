Când şi cum îmi înţarc bebeluşul

Când și cum îmi înțarc bebelușul

Ştire online publicată Vineri, 20 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Înțărcatul, ca și toate celelalte momente importante din primul an de viață al bebelușului, este un pas important pe care mămicile și copiii deopotrivă trebuie să îl depășească fără a întâmpina probleme. De aceea, medicii recomandă multă răbdare din partea mămicilor, pentru ca el să nu fie resimțit brutal de către copii. De altfel, aceștia susțin că cel mai sănătos este ca un bebeluș să fie alăptat cel puțin până la împlinirea vârstei de un an, timp în care să înceapă și diversificarea alimentației, adică bebele să primească și altceva decât laptele matern. Acele mămici care nu știu când, dar mai ales cum să facă „pasul cel mare” în privința înțărcatului pot participa la cursurile organizate de consilierii post-natali ai BB Center, unde vor primi sfaturi și consiliere.Cursul are loc astăzi, între orele 17,00 și 19,00, la sediul centrului.