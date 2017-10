Când se vor putea trata pacienţii la centrul de recuperare de la Eforie

Când se vor putea trata pacienții la centrul de recuperare de la Eforie

Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud trece prin schimbări majore. Odată cu desființarea blocului operator, pacienții care urmau să fie operați au fost redirecționați către celelalte unități medicale de profil din județ, iar pavilionul central a intrat în reabilitare.Deși conducerea Spitalului Județean Constanța susține că la începutul acestei primăveri se va putea relua activitatea, pacienții spun că sunt trimiși de la o instituție la alta, fără să poată beneficia de tratament. Transformat în secție exterioară a Spitalului Județean Constanța, fostul SOTRM Eforie Sud urmează să fie transformat într-un centru de recuperare pentru pacienții operați pe secția de ortopedie a Spitalului Județean, dar și pentru sportivi. Situația este însă departe de a fi clară, și asta pentru că pacienții nu știu dacă pot sau nu să beneficieze de tratamente în fostul spital. „Am sunat la Eforie și mi s-a spus că pot face recuperare în perioada următoare, dar că trebuie să mai revin cu un telefon când mă hotărăsc. Eu trebuie să fac aceste tratamente pentru a nu-mi pierde pensia de invaliditate și nu am înțeles cum trebuie să procedez”, ne spune un pacient. Cadrele medicale care răspund la telefon și fac aceste programări au însă o altă versiune. „Suntem în proces de reorganizare și încă nu putem să primim pacienți la recuperare. Activitatea va începe undeva prin luna martie, asta dacă până atunci se va încheia reabilitarea”, ne-a spus un cadru medical. Pe de altă parte, conducerea Spitalului Județean Constanța, în a cărei administrare este secția de ortopedie, susține că există un proiect de reabilitare și că se fac eforturi pentru a fi deschis. „Am făcut deja demersuri și există interese pe zona aceasta și medici care vor să meargă acolo. În ultimii ani, acolo nu a fost niciun medic pentru recuperarea pacienților care se operau. Am adus toți pacienții în pavilionul central, la parter. Am închis pavilionul de pe malul mării și există un proiect care vizează reabilitarea clădirii ambulatoriului, bazinelor și de dotare a cabinetelor medicale. Toate eforturile noastre sunt cu scopul de a face o recuperare acolo așa cum trebuie, ceea ce nu există în Constanța și nici în țară. De aseme-nea, vrem să dezvoltăm un compartiment de recuperare pentru copii”, susține managerul.„Sistemul va fi același ca la Județean“ Dacă planurile manageriale ale Spitalului Județean Constanța vor prinde într-un final contur, pavilionul central al unității de la Eforie ar trebui să cuprindă o policlinică și o bază de recuperare medicală ce va deservi atât pacienții care se operează la Spitalul Județean, cât și pe cei din județ, de la alte unități medicale. „Există un proiect al bazei de recuperare care se va realiza cu fonduri europene, plus că va fi înființată o policlinică pentru ca pacienții să fie inițial consultați și apoi trimiși la recuperare. Proiectul este asemănător dispensarului TBC din Constanța și va fi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe de altă parte însă, sistemul va fi același ca la Județean, adică pacienții asigurați vor beneficia de tratament ca la Constanța”, ne-a explicat dr. Cătălin Grasa, director de cercetare medicală al Spitalului Județean Constanța.