Mai multe ştiri online: hepatitei C

Când se fac teste pentru depistarea hepatitei C

Pentru că hepatita C este tipul cel mai sever de boală ce produce complicații severe, medicii reco-mandă efectuarea testului pentru depistarea acesteia, mai ales în cazul persoanelor care au suferit transfuzii de sânge.„Persoanele care suportă transfuzii de sânge sunt cele mai predis-puse la hepatita C. De aceea, testarea se impune după o astfel de procedură medicală. Există însă și simptome specifice care trebuie să ridice semne de întrebare: oboseală accentuată, lipsa poftei de mâncare, vărsături, scăderea în greutate. Dacă testul confirmă prezența bolii, medicul de familie dă trimitere către medicul specialist infecționist pentru impunerea tratamentului. Hepatita C este o afecțiune perfidă, care provoacă în foarte multe dintre cazuri, cancer hepatic”, a explicat dr. Mirela Stângaciu, medic de familie.Înainte de testare, dacă pacientul prezintă simptomele amintite, va trece printr-un consult medical și analize la sânge - transaminazele. Atunci când este cazul, specialiștii recurg și la puncția hepatică, o procedură care oferă informații legate de tipul și severitatea leziunilor hepatice.