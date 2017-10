Când începe campania naţională de vaccinare antigripală

Când începe campania națională de vaccinare antigripală

Consilierul personal al ministrului Sanatatii pe probleme de sanatate publica, conf. dr. Alexandru Rafila, a anuntat ca vaccinarea impotriva gripei ar putea incepe in noiembrie, mai devreme comparativ cu anii precedenti, cand campania incepea in decembrie.„Noi speram ca vaccinarea sa inceapa in anul acesta in luna noiembrie. Procedurile de achizitie publica sunt avansate si situatia din anii precedenti, cand vaccinarea s-a facut in luna decembrie, ianuarie, chiar si in februarie, am dori sa o evitam, pentru ca persoanele eligibile pentru vaccinare sa poata sa beneficieze de aceasta pana la sfarsitul acestui an”, a declarat conf. dr. Alexandru Rafila in cadrul evenimentului „Stop gripa”.In acest an, au inceput demersurile de achizitie publica pentru 500 de mii de doze de vaccin din strainatate. Ulterior, daca exista receptivitate la vaccinare din partea populatiei, mai pot fi achizitionate de catre autoritati inca 500 de mii de astfel de doze, scrie paginamedicala.ro.