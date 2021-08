Când este periculoasă hipertensiunea arterială

Hipertensiunea arterială este indicatorul fidel al sănătăţii vaselor sangvine din organism. Se consideră tensiune arterială mare o presiune a sângelui pe artere de 140/90 mmHg sau mai mare.„Însă, atunci când tensiunea depăşeşte valoarea maximă de 13,5 centimetri coloană de mercur şi valoarea minimă de 3,5 centimetri coloană de mercur, iar persoana respectivă are valori depăşite şi ale colesterolului şi ale trigliceridelor, pericolele cele mai mari sunt accidentul cerebral vascular şi infarctul de miocard”, explică dr. Iuliana Botezatu, medic specialist.Aceasta ne recomandă ca în jurul vârstei de 40-45 de ani să acordăm o atenţie specială inimii, în sensul de a ne face un examen anual, pentru ca specialistul să poată depista eventuale probleme care să impună o supraveghere mai îndeaproape a activităţii cardiace. În plus, medicul de familie are un rol extrem de important şi în această chestiune, dar şi în depistarea din timp a altor boli, pentru ca apoi, în funcţie de situaţie, să trimită pacientul la un medic specialist.