Când este cazul să extirpăm amigdalele copilului

Amigdalita este destul de des întâlnită la copii deoarece sunt mai sensibili la viruși și la microbi decât adulții. Chiar dacă extirparea amigdalelor ar fi soluția evitării îmbolnăvirii și a complicațiilor, medicii recomandă intervenția chirurgicală doar în anumite condiții.Amigdalele sunt organe limfatice asemănătoare ganglionilor limfatici care au un rol imunitar deosebit de important. Acestea sunt amplasate în așa fel încât să formeze o barieră împotriva agresiunii virușilor și a microbilor care ajung la nivelul gâtului prin alimentație sau prin inspirarea aerului infectat. În acest fel, microbii sunt împiedicați să pătrundă în organism pe cale gastrică sau pe cale respiratorie.Care sunt primele semne ale amigdalitei la cei miciAmigdalele se inflamează în momentul în care copilul inspiră aer infectat sau are contact apropiat cu o persoană bolnavă, consumă alimente reci cum ar fi sucurile abia scoase din frigider sau înghețata. Un alt factor de risc ar putea fi și aerul condiționat, pentru care se reco-mandă curățarea periodică a filtrelor. Medicii spun că simptomele amig-dalelor infectate sunt febra, fri-soanele, astenia, durerile de cap sau stările de greață.Dr. Cristina Mihai, șefa Secției de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a declarat, pentru „Cuget Liber“, că amigdalita poate apărea la orice vârstă și este contagioasă, mai ales în situația în care nu se păstrează o igienă corespunzătoare.Cât de gravă poate fi amigdalita netratată Dr. Cristina Mihai ne-a explicat că amigdalita netratată poate duce la complicații pe termen scurt, dar și pe termen lung. „Cei mici pot avea convulsii febrile, hipertermie, vărsături, deshidratare, dar și dureri abdominale determinate de limfadenita mezenterică. Aceștia pot face adeno-patie subangulomandibulară, atunci când se umflă nu numai ganglionii de la nivelul gâtului, ci și cei din burtică. Pe termen lung pot fi afectați și rinichii“, am aflat de la dr. Mihai. Totodată, foarte multe amigdalite sunt virale și nu necesită tratamentul cu antibiotice, dar sunt și amigdalite bacteriene. „Acestea din urmă sunt declanșate, în general, de strepto-cocul betahemolitic de grup A, mi-crobul care poate determina faringo-amigdalita cu puroi, pentru care este necesar tratamentul cu antibiotic, prescris numai de medic în urma unui consult și a unor analize de laborator“, a afirmat medicul pediatru.Operația de amigdalită - recomandată sau nu?Șefa Secției de Pediatrie a Spi-talului Județean spune că numărul copiilor care ajung în unitatea medicală cu amigdalite nu este atât de mare. „Majoritatea copiilor cu probleme sunt consultați înainte de medicii de familie sau cei oreliști care le oferă indicațiile necesare“, a spus dr. Cristina Mihai. Cât despre extirparea amigdalelor, medicul pediatru a ținut să precizeze că amigdalele au rol protector și de aceea intervenția ar trebui realizată doar ca ultimă soluție, în cazurile grave și numai la recomandarea specialistului. „Operația de amigda-lită este indicată, de obicei după mai mult de 7 - 8 îmbolnăviri într-un singur an. De asemenea, poate fi nevoie de intervenție chirurgicală dacă amig-dalele sunt foarte mari și ajung să afecteze deglutiția, să obstrucțio-neze căile respiratorii sau să determine tulburări de oxigenare a creierului. Indicația se face numai de către medicul orelist“, a menționat dr. Cristina Mihai.