Când este bine să foloseşti Aloe Vera

Când este bine să folosești Aloe Vera

Aloe Vera este o plantă medicinală care abundă în beneficii nutriționale. Planta poate fi folosită pentru uz extern, dar și intern. Aloe Vera poate fi adăugată în sucuri și salate sau chiar în piureurile de fructe. Extern, este folosită pentru a trata diferite afecțiuni ale pielii.„Aloe Vera are proprietăți antiinflamatoare, antifungice și este indicată în tratarea bolilor pielii, prin aplicarea gelului direct pe zona afectată. Pentru uz intern, planta se consumă sub formă de suc, însă aceste suplimente trebuie administrate doar după ce se discută cu un medic, sau cu un fitoterapeut. Planta de Aloe este o sursă bogată de minerale precum calciu, sodiu, fier, potasiu, magneziu, cupru, zinc etc., dar este și printre puținele surse vegetale de vitamina B12, acid folic”, explică Mirela Stângaciu, fitoterapeut.Cu toate că beneficiile sale sunt multiple, potrivit specialiștilor, Aloe Vera este contraindicată: femeilor însărcinate sau care alăptează, persoanelor care suferă de boli renale și hepatice, precum și copiilor mici. Înainte de a folosi orice supliment alimentar, consultați-vă cu medicul de familie.