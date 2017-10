Medicul de gardă

Când devine periculoasă adenoidita

„Am fost la medic cu copilul în vârstă de 4 ani, pentru că este răcit. Mi s-a dat rețetă și am fost avertizată să fiu atentă cum respiră, iar dacă tratamentul nu-și face repede efectul, să revin. Am înțeles că e o răceală, dar pe rețetă scrie adenoidită. Ce boală mai e și asta?” – întrea-bă Maria Olaru.v v vÎntr-adevăr, simptomele afecțiunii care poartă denumirea de adenoidită sunt similare cu cele ale unei simple răceli. După cum ne-a explicat dr. Katy Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, ca și răceala, adenoidita se manifestă prin respirație dificilă, respirație pe nas cu probleme, durere în gât, nas înfundat. Dacă boala nu este tratată și infecția se prelungește, vegetațiile adenoide se pot umfla, ducând la blocarea nasului copilului, dar și a tubului Eustachian, cel care conectează o parte a nasului cu urechea medie. Or, într-un asemenea stadiu, se agravează și simptomele, copilul începe să sforăie, să respire pe gură, apar scurgeri de fluid în urechea mijlocie, simptome care se pot agrava când copilul intră în contact cu un alt virus, mai ales dacă se află în colectivitate.De precizat că, adenoidita este o afecțiune provocată de o infecție microbiană sau virotică a țesutului glandular din regiunea nazo-faringiană și, de regulă, afectează copiii mici, dar și sugarii. Așa se explică de ce trebuie ținută legătura cu medicul pediatru.