Când Bărbatul întâlneşte Femeia. Despre feminitate şi rolul său

Când Bărbatul întâlnește Femeia. Despre feminitate și rolul său

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pornind de la celebrele concepte de Animus și Anima ale lui C. G. Jung, refe-ritoare la modelele arhetipale ale mas-culinității și feminității, asemănătoare conceptelor de Yin (întuneric, feminitate) și Yang (lumină, masculinitate), feminitatea și masculinitatea sunt „un set” de caracteristici, atât înnăscute, cât și dobândite, care, contrar credinței generale, nu sunt contradictorii, ci complementare.Astfel, așa cum nu există lumină fără întuneric și bine fără rău, nici feminitatea nu există fără masculinitate, sau invers. Fiecare dintre noi conține în propria ființa, încă de la naștere, atât Umbra cât și Lumina, Masculinul și Femininul, în mod egal. Din experiențele de viață, evenimente marcante, relații semnificative, procesul educațional și sexul biologic, unele sau altele din caracteristicile înnăscute ies la iveală, fiind evidente, cu un grad de conștientizare mai mic sau mai mare, iar altele devin Umbră, rămânând inconștiente și se manifestă prin temeri, reacții pulsionale, instinctuale, incontrolabile. În timp ce masculinitatea presupune fermitate, direcție, luarea deciziilor, punerea în acțiune, atingerea scopurilor și protecție, feminitatea presupune capacitate de adaptare, flexibilitate, fluiditate și sensibilitate. Nu întâmplător, simbolul Masculinității este soarele, lumina, iar al Feminității este apa, întunericul.Fiecare persoană, fie bărbat sau femeie, conține ambele caracteristici pe care le exploatează și le manifestă în mod diferit, în contexte diferite de viață și în relațiile cu semenii. Astfel, în general, la serviciu ne manifestăm mai mult latura masculină, iar în relația cu copiii, de exemplu, predominant, latura feminină. În privința alegerii partenerului și relației de cuplu, din păcate, adesea, aceste caracteristici se amestecă. În societatea actuală este promovată o anumită imagine a femeii, care implicit o afectează și pe cea a bărbatului. Venind pe modelele parentale în care femeia este cea care „trebuie” să țină casa și copiii, să ia decizii și să fie fermă, asociat cu imaginea femeii de carieră, care poate și face tot, femeile sunt deseori puse în postura în care să își acceseze predominant latura masculină. Excesul în atenția acordată felului în care arată (imaginea socială), prin felul în care este văzută - ca un model de moralitate sau ca imagine dintr-o revistă de frumusețe și modă, incluzând stilul vestimentar, machiajul, coafura, greutatea etc., nu fac altceva decât să susțină și să valorizeze masculinitatea femeii. Excesul presupune control pe o imagine superficială, lipsită de conținut și profunzime. În aceste condiții, implicit, percepția bărbatului este afectată prin competitivitate. Bărbatul se găsește în postura în care să cucerească o femeie cu caracteristici masculine. Pe de o parte, îi vine să o protejeze și să se deschidă față de ceea ce reprezintă ea în esență, pe de altă parte, intră în contact cu rigiditatea, fermitatea și controlul ei, cu care intră în conflict. Și de aici pornesc conflictele.Războiul sexelorFiecare dintre ei își accesează abilitățile de luptă, uitând și ignorând complet nevoile reale, pe care ambii le resimt ca nesatisfăcute și stringente. Feminitatea nu are nimic a face cu controlul și lupta, ci cu înțelegerea, toleranța, răbdarea, flexibilitatea, adaptarea pe care Femeia le simte în interior, nu ca norme impuse. Feminitatea este strălucirea internă a Femeii care se simte iubită, apreciată, valoroasă, dorită de Bărbatul pe care îl iubește. Nu iubită pentru capacitatea ei de a fi fermă, dură, de a lua decizii și de a acționa, ci pentru sensibilitatea și vulnerabilitatea ei, pe care partenerul le apreciază și le conține. Feminitatea presupune vulnerabilitate și abandon, sensibilitate, deschidere, acceptare, fără a se rezuma doar la atât. Feminitatea este adevărata frumusețe a Femeii și doar o Femeie care își cunoaște și își creditează feminitatea poate să strălucească. Frumusețea este caracteristica Feminității, nu un ghid de îngrijire dintr-un set de reguli și norme. Feminitatea generează frumusețe și nu invers! Feminitatea se simte, în timp ce frumusețea este doar efectul său. Feminitatea este cea care face posibilă o relație de cuplu fericită pentru ambii parteneri, pentru că Bărbatul găsește Femeia cu care să se completeze și cu care tot ce este el are sens și profunzime, nu doar o imagine mascată a unui partener de luptă. Esența relației de cuplu nu este războiul de supremație și dominare, ci împărtășirea și completarea. Masculinitatea și Feminitatea se stimulează, se susțin reciproc și au sens doar împreună. Femeia există doar în prezența Bărbatului, iar Bărbatul are nevoie de Femeie. Fiecare dintre ei este necesar să își vadă interiorul și să își caute acel partener sau parteneră, cu care să se simtă împlinit în esența sa. Superfi-cialitatea, amestecarea rolurilor și negarea esenței este cea care aduce suferința. Atât timp cât fiecare din ei doi își dă voie să fie autentic, să ofere și să primească conform nevoilor sale și a ceea ce este în esența sa, complementaritatea lor aduce armonie și echilibru, ambii parteneri simțindu-se împliniți. Când Bărbatul întâlnește Femeia, fără măști, prescripții, limite, constrângeri sau modele greșite, iubirea și fericirea devin realitatea lor.Pentru consiliere psihologică, puteți apela numărul de telefon 0723/580.669.Elena Ranga, psiholog