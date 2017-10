Când au voie bebeluşii să bea suc de fructe?

Medicul răspunde:

Când au voie bebelușii să bea suc de fructe?

În primul an de viață, meniul principal al unui bebeluș este laptele ma-tern. Acesta îi asigură toate elemen-tele esențiale dezvoltării armonioase, fapt pentru care orice nou aliment introdus în dietă trebuie bine gestio-nat. La fel se întâmplă și cu sucurile de fructe, care deși par o sursă excelentă de vitamine, ele nu sunt bine tolerate de stomacul bebelușilor.„Am un băiețel care peste câteva zile face 3 luni și m-ar interesa să știu dacă aș putea să încep să îi dau sucul de fructe? Dacă da, de care și în ce cantități? Am auzit la diferite mămici că ar merge sucul de mere sau morcov. Se pot da împreună? Cum să procedez?”, întreabă o mămică.Medicul pediatru Cristina Mihai, specialist în nutriție pediatrică recomandă ca mămicile să evite orice aliment dulce în dieta copiilor mai mici de un an, din cauza zahărului pe care acesta îl conține.„Sfatul meu este ca alimentația la sân să continue cel puțin până la șase luni, iar diversificarea să înceapă cu legume și cereale. Copiii au o predispoziție pentru gustul dulce, pe care îl acceptă imediat și de aceea fructele și sucurile de fructe se introduc mai târziu în alimentație, după ce copilul s-a obișnuit cu gustul legumelor, respectiv al cerealelor. În ceea ce privește sucul, e de preferat să primească fructul pasat, în acest mod beneficiind și de fibre”, spune pediatrul.