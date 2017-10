Cancerul tiroidian, o boală care afectează în special femeile

3

CANCER TIROIDIAN

Va rog sa-mi spuneti daca am o tiroidita autoimuna pot ajunge in final la operatie si daca fiind o boala autoimuna, in urma operatiei, nu va fi afectat alt organ din corp. Spun asta deoarece am senzatia ca in afara de tiroida mai sunt si alte probleme, de digestie, senzatie de o infectie in corp, cardiologice etc. Chiar am banuiala ca sub masca acestei hipotiroide mai exista ceva. Fac tratament cu eutirox de 1 luna, dar nu vad nici o imbunatatire.