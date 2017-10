„Cancerul nu înseamnă condamnare la moarte“

Ştire online publicată Joi, 15 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Roche România relansează campania de informare și educare „Cancerul nu înseamnă condamnare la moarte”, care militează pentru o percepție corectă a publicului asupra cancerului. Campania, lansată în premieră anul trecut, își propune să schimbe atitudinea oamenilor despre cancer și să îi încurajeze pe pacienți să inițieze un dialog constructiv cu medicii lor în încercarea de a găsi cel mai potrivit tratament pentru tipul de boală cu care au fost diagnosticați. Mesajul principal al campaniei este că această maladie poate fi învinsă, iar lupta începe cu atitudinea pozitivă care are un efect benefic asupra tratamentului, zâmbetul reprezentând una dintre cele mai puternice arme pe are le are la dispoziție pacientul. „«Cancerul nu înseamnă condamnare la moarte» rămâne prima campanie adresată publicului larg care vizează lupta împotriva cancerului în general, și nu doar împotriva unui anumit tip de afecțiune malignă. Ne dorim să reușim să transmitem în continuare un mesaj puternic de optimism atât către bolnavi, familiile, prietenii acestora, dar și pentru cei care nu s-au confruntat niciodată cu o situație de acest fel. Cancerul poate fi învins, iar acest optimism se bazează pe dovezi științifice”, declară Dan Zamonea, director general Roche România. Relansarea campaniei „Cancerul nu înseamnă condamnare la moarte” vine ca o reacție firească la nevoia crescută de informare a pacienților care suferă de cancer. Organizațiile bolnavilor cu cancer au realizat un studiu, prin intermediul unui chestionar completat de pacienții membri ai asociațiilor, care a relevat o serie de probleme cu care se confruntă pacienții cu cancer și familiile lor, cum ar fi, printre altele, lipsa informării generale privind diferitele forme de cancer și lipsa timpului adecvat pe care medicul îl poate acorda fiecărui pacient din cauza numărului mare de bolnavi și a numărului mic de medici. Campania „Cancerul nu înseamnă condamnare la moarte” beneficiază și de un website dedicat, www.invingemcancerul.ro, de unde pacienții pot afla informații legate de afecțiunile maligne, asociațiile de pacienți din domeniul oncologic și vor putea intra în contact cu persoane care au trecut prin experiențe similare și au învins boala.